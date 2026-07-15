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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля в Москве эскалацию между США и Ираном

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко в среду в Москве принял посла Израиля в России Одеда Йосефа по его просьбе, сообщает МИД РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в ближневосточном регионе, в том числе в контексте очередного витка эскалации между США и Ираном", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщили в МИД, были "обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня".

МИД РФ
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