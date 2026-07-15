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В Севастополе в четверг топливо будут продавать по QR-кодам и свободно

Увеличен лимит на Аи-92

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Продажа топлива в Севастополе в четверг будет вестись по QR-кодам, горючее также поступит в свободную продажу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Завтра, продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам (...) Про топливо ДТ NP: его можно купить свободно (без QR-кода) завтра на всех АЗС. Лимит - 20 литров", - написал Развожаев в своем канале в Max.

При этом на бензин Аи-92 лимит отпуска на машину увеличен с 20 до 30 литров, а на четырех заправках все топливо отпускают по 40 литров на машину. Разрешено заливать топливо в канистры, чтобы жители могли заправить домашние генераторы.

Кроме того, в четверг можно будет использовать талоны на заправку топлива Аи-92, которые были выданы на среду - из-за объявления воздушных тревог в городе многие не успели по ним заправиться.

В среду в городе продавали по QR-кодам бензин марок Аи-92, Аи-95, Аи-95+ и дизельное топливо. В свободной продаже был бензин Аи-95+ и дизельное топливо Ultra.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Аи-92 Аи-95 Крым Михаил Развожаев
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