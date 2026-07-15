Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации в среду.
"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.
В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.