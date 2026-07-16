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Вэнс считает правильным, что США сохраняют возможность для дипломатии с Ираном

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - США следует сохранять возможность дипломатического урегулирования конфликта с Ираном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Меня раздражают те американцы, да и жители других стран, которые говорят, что мы не должны вести переговоры с иранцами", - сказал он на подкасте The Joe Rogan Experience.

По мнению Вэнса, одними лишь ударами по Ирану трудно обеспечить бесперебойное движение судов через Ормузский пролив. "Можно их бомбить, можно уничтожать радары, ликвидировать часть их дронов и ракет. Но они все равно смогут легко обстреливать суда в проливе (...). Так что нужно быть готовыми к переговорам, к поискам решения проблемы", - добавил американский вице-президент.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану. При этом Трамп заверил, что не против попыток дипломатического решения конфликта.

Трамп США Иран
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