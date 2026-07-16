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Иранские военные заявили, что не потерпят вмешательства США в Ормузском проливе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Представитель командования ВС Ирана назвал вмешательство США в ситуацию в Ормузском проливе совершенно недопустимым сценарием для Тегерана, передает FARS.

"Ни при каких обстоятельствах (...) мы не позволим, чтобы США, как иностранное и не входящее в состав региона государство, вмешивалось в дела Ормузского пролива. Это наша нерушимая "красная линия"", - сказал он.

По его словам, иранские военные "ударят по всей инфраструктуре региона", если США реализуют "свои недавние угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре", и в этом случае атаки со стороны Ирана будут "более суровыми, обширными и разрушительными, чем когда-либо".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные на следующей неделе нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране. Также он говорил, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций.

Хроника 28 февраля – 16 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Ормузский пролив
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