Иранские военные заявили, что не потерпят вмешательства США в Ормузском проливе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Представитель командования ВС Ирана назвал вмешательство США в ситуацию в Ормузском проливе совершенно недопустимым сценарием для Тегерана, передает FARS.

"Ни при каких обстоятельствах (...) мы не позволим, чтобы США, как иностранное и не входящее в состав региона государство, вмешивалось в дела Ормузского пролива. Это наша нерушимая "красная линия"", - сказал он.

По его словам, иранские военные "ударят по всей инфраструктуре региона", если США реализуют "свои недавние угрозы нанести удары по иранской инфраструктуре", и в этом случае атаки со стороны Ирана будут "более суровыми, обширными и разрушительными, чем когда-либо".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные на следующей неделе нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране. Также он говорил, что за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций.