Российские суды в I полугодии признали банкротами 3,55 тыс. компаний

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские суды в январе-июне 2026 года признали банкротами 3547 компаний, что на 10,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствует статистика "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), составленная на основе сообщений арбитражных управляющих.

Темп прироста открытий конкурсных производств ускорился во втором квартале текущего года. В этот период суды признали банкротами 1904 компаний (плюс 21%), годом ранее - 1574.

Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством введенных судами процедур наблюдения, которая предшествует принятию решения о дальнейшей судьбе должника - признании его банкротом или предоставлении шанса на восстановление платежеспособности. За второй квартал число таких процедур возросло на 24,6% (до 1584), в целом за первое полугодие - на 20,9% (до 2968) по сравнению с аналогичными периодами 2025 года.

В январе-июне 2026 года суды в 31 случае ввели внешнее управление и начали финансовое оздоровление, что составило 0,9% от общего числа банкротных процедур (без учета наблюдения) против 23 эпизодов задействования данного механизма (0,7%) в первой половине 2025 года.

"Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный - объективная реальность. В этой связи особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства. Она может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Минэкономразвития, отвечающее за нормативное регулирование института банкротства, рассчитывает, что этому будут способствовать принятые в июле изменения в закон о несостоятельности. Его новая редакция расширяет инструментарий для спасения бизнеса, оказавшегося в тяжелой финансовой ситуации, предоставляет должникам и кредиторам существенно больше возможностей договориться о санации или реструктуризации.

"Наша задача - перезапустить саму философию института банкротства. Потому что сейчас даже устойчивый бизнес может столкнуться с временными финансовыми трудностями. Компаниям нужны работающие правовые механизмы, позволяющие урегулировать задолженность и выйти из кризиса, сохранив бизнес. Действующая модель на это не рассчитана. Сегодня система банкротства остается сугубо ликвидационной. Процедуры часто сознательно затягиваются и начинаются тогда, когда спасать уже нечего", - сказал журналистам директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев.

По его словам, законом предусмотрен переход к модели раннего вмешательства и реабилитации. "Во-первых, вводится добанкротная санация - это инструмент предотвращения банкротства без возбуждения производств по делу о банкротстве. Во-вторых, формируется новая судебная процедура реструктуризации долгов. В-третьих, мы создаем инструменты препятствования убыточной деятельности должника даже в ходе ликвидационной процедуры. Именно такая архитектура, по нашему мнению, отвечает современным экономическим задачам страны", - считает он.

Принятый закон расширяет спектр реабилитационных механизмов, применяемых как до начала процедуры банкротства, так и в ее рамках. В частности, создается механизм адресной внесудебной санации, которая позволит должнику с одним или несколькими кредиторами заключить соглашения, не прибегая к процедуре банкротства. Для крупных должников с активами от 1 млрд рублей предлагается механизм комплексной санации, в случае утверждения соглашения судом, условия будут распространяться на всех кредиторов, в том числе и на не согласных с ними.

Расширяется инструментарий процедуры реструктуризации за счет возможности не только отсрочивать или рассрочивать погашение задолженности, но и проводить реорганизацию бизнеса, в том числе путем продажи части имущества.

Закон ограничивает продолжительность деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве девятью месяцами, если нет специально оговоренных условий-исключений. В частности, основанием для продления деятельности может стать решение собрания кредиторов. В таком случае погашать расходы на обеспечение работы предприятия придется тем, кто голосовал за это - пропорционально размеру их требований, за исключением случаев, когда один или несколько кредиторов взяли на себя обязанность по внесению таких платежей.