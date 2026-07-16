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Правительство РФ рассмотрит поправки в НК для стабилизации цен на рынке топлива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок, направленных на принятие мер, направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов, сообщила пресс-служба правительства.

Поправки предлагается внести к проекту федерального закона №1259218-8 "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Вице-премьер Александр Новак на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина 8 июля назвал непростой ситуацию на топливном рынке. Правительство и нефтяные компании, по словам Новака, предпринимают меры для стабилизации.

Так, увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива, нефтяники активнее работают с частными АЗС по прямым договорам. В приоритетном порядке утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей, под контролем обеспечение северного завоза. С июля РФ начинает импортировать топливо, для этого с РЖД отработана возможность скидок для импорта.

В апреле правительство ввело эмбарго на экспорт бензина, которое действует до конца июля. С 8 июля введен запрет на экспорт дизтоплива из РФ, он также будет работать до конца июля. С 1 июня до 30 ноября действует вето на вывоз авиакеросина из страны.

Приняты действия и на Петербургской бирже: ограничен шаг роста цены на все виды нефтепродуктов, снижены нормативы биржевых продаж - с 15% до 10% по бензину и с 16% до 10% по ДТ. Биржевая система доработана таким образом, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям, исключая из цепочки перекупщиков, рассказывал Новак.

Ранее правительство уже внесло поправки в НК, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топливом, которые уже приняты Госдумой и утверждены президентом РФ. Вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Такое смешение в целях производства высокооктанового (92 и более) автомобильного бензина приравнивается к производству. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина, в части, использованной для производства автобензина смешением. Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке импортного автомобильного бензина.

Александр Новак НПЗ Правительство РФ РЖД Росстат
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