СК возбудил дело в отношении гида после гибели туриста на Курилах

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело после гибели на острове Итуруп (Южные Курилы) 41-летнего туриста из подмосковного Подольска, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека) в отношении 44-летней местной жительницы.

По версии следствия, 14 июля 2026 года женщина по собственной инициативе организовала экскурсионную поездку для группы туристов в район залива Касатка (Чертова скала) в Курильском городском округе.

"В ходе проведения экскурсии она не выбрала безопасный маршрут, а также не провела с туристами надлежащий инструктаж по технике безопасности. В результате один из туристов оступился и, потеряв равновесие, упал со скалы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 июля днем с Чертовой скалы в 44 км от города Курильска сорвался и получил черепно-мозговую травму турист из незарегистрированной туристической группы. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.