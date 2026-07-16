Помощью чат-бота "Правовой ассистент педагога" воспользовались уже более 7 тыс. человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Запущенный в нацмессенджере "Макс" чат-бот "Правовой ассистент педагога" уже доказал свою востребованность, с апреля к сервису обратились более 7 тыс. пользователей из различных регионов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Защита прав учителя - это фундамент доверия в школе. Чтобы педагог чувствовал себя более уверенно, в апреле мы запустили в национальном мессенджере "Макс" чат-бот "Правовой ассистент педагога". К сервису обратились уже более 7 тыс. пользователей из разных регионов страны, он востребован", - сказал Кравцов в интервью, опубликованном в четверг в "Российской газете".

По его словам, "больше всего запросов по разделам "Мои права как педагога", "Нормативная и методическая база".

"Главное - пользователи получают обратную связь здесь и сейчас, без задержек. Сервис помогает не только информировать, но и своевременно реагировать на конфликты. В наших планах - расширить его с учетом запросов педагогов", - заявил глава Минпросвещения РФ.

Кравцов подчеркнул, что "труд педагогов на самом деле самоотверженный", при этом "символично, что в завершение этого учебного года профессия педагога была отмечена на самом высоком уровне".

"Ожидается, что указ главы государства об особом статусе профессии учителя станет живым механизмом поддержки. Документом будут предусмотрены условия профессионального развития, защита от угроз и посягательств на жизнь и здоровье и другие, безусловно важные для каждого учителя меры", - пояснил министр просвещения РФ в беседе с изданием.