Россия рассматривает участие в новых инфраструктурных и горнодобывающих проектах в Таджикистане

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Торговое представительство России в Таджикистане организовало рабочую встречу представителей российского строительного холдинга и ГУП "Таджинвест", в ходе которой обсуждались перспективы реализации совместных инвестиционных проектов на территории республики, сообщило торгпредство.

Согласно сообщению, участники встречи рассмотрели возможности привлечения российского финансирования, развития инфраструктурных проектов, а также сотрудничества в сфере горнодобывающей промышленности и переработки полезных ископаемых.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерства и выразили готовность продолжить совместную проработку инвестиционных инициатив.

Россия остается одним из ключевых инвестиционных партнеров Таджикистана. По данным Минэкономразвития РФ, объем накопленных российских инвестиций в республике составляет 42,6 млрд рублей. В Таджикистане работают свыше 300 предприятий с участием российского капитала, реализующих проекты в энергетике, промышленности, строительстве, добыче полезных ископаемых, банковском секторе, телекоммуникациях и сфере услуг.

Крупнейшими российскими инвестиционными проектами в Таджикистане являются Сангтудинская ГЭС-1, предприятия с участием российских компаний в топливно-энергетическом комплексе, телекоммуникационной отрасли и финансовом секторе.