Поиск

Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в городе Энгельс в результате атаки беспилотников ВСУ.

"Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил Бусаргин.

Ранее в четверг Росавиация ввела ограничения в аэропорту Саратова.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Роман Бусаргин Энгельс Саратовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

СМИ сообщают о мощных взрывах в городах на юге Ирана

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

 Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

Военные США начали новую серию атак на Иран

В России завершился весенний призыв в армию

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10538 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов