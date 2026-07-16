Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе после атаки БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в городе Энгельс в результате атаки беспилотников ВСУ.

"Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил Бусаргин.

Ранее в четверг Росавиация ввела ограничения в аэропорту Саратова.