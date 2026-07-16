Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

США атаковали ряд военных объектов в Иране, Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против РФ, сборная Аргентины вышла в финал ЧМ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе, нарушив морскую блокаду. Ее возобновили 14 июля.

- США атаковали командные центры, объекты ПВО и береговой охраны, пусковые установки ракет и беспилотников в нескольких районах Ирана, включая портовый город Бендер-Аббас. Тегеран нанес удары по авиабазам США в Иордании и Кувейте.

- Греция выступила против нового 21-го пакета санкций Евросоюза в отношении РФ, включающего запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны, из-за интересов бизнеса, сообщила Financial Times.

- Гражданская инфраструктура в Энгельсе получила повреждения в результате атаки БПЛА, люди не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- Мэр Якутска Евгений Григорьев подал заявление в городскую думу о досрочной отставке по собственному желанию.

- Власти США по поручению президента Дональда Трампа введут 25-процентные пошлины на большую часть импортируемых из Бразилии товаров, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

- Кир Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте. Он объявил, что уходит из политики. "Это завершение моего пути в мире политики", - сказал премьер.

- Сборная Аргентины со счетом 2:1 победила Англию в полуфинальном матче чемпионата мира. Голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Автором голевых передач стал Лионель Месси.