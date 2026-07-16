Армия Ирана заявила об ударах по базе США в Иордании

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Иранская армия заявила, что в четверг нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передает агентство Fars.

Армия Ирана утверждает, что поразила на базе системы связи, стационарный радиолокационный пункт и топливные склады американских военных. При этом указывается, что это уже девятая серия ударов армии по этой авиабазе за последние дни в ответ на атаки американских вооруженных сил против Ирана.