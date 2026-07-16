В белгородском поселке при взрыве дрона пострадала женщина

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В поселке Красная Яруга при взрыве дрона женщина получила акубаротравму, врачи помогли ей на месте, от госпитализации она отказалась, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа в результате атак FPV-дронов повреждены объект инфраструктуры предприятия, трактор, легковой и грузовой автомобили. В селе Сергиевка из-за детонации дрона поврежден автомобиль.

В Шебекине в результате ударов FPV-дронов повреждены остекление многоквартирного дома, навес, оборудование коммерческого объекта, крыша хозпостройки, грузовой и шесть легковых автомобилей. Село Максимовка Шебекинского округа также подверглось атаке дрона, поврежден объект инфраструктуры. В селе Вознесеновка в результате удара дрона разбиты окна и посечен забор частного дома.

В Грайвороне из-за взрыва дрона загорелась кровля технического помещения, ее потушили пожарные. В селе Санково Грайворонского округа при детонации FPV-дрона разбиты стекла автомобиля. В селе Мощеное от удара дрона осколками посечены две хозпостройки. В селе Смородино вследствие атаки FPV-дрона повреждена надворная постройка.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа дрон атаковал "ГАЗель", транспортное средство повреждено. В поселке Малиновка частный дом был атакован FPV-дроном, в нем выбиты окна, посечены крыша и фасад.