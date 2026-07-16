Минобороны РФ сообщило об авиаударах по украинским силам в Сумской области и ДНР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ракетой Х-39 ЛМУР поражен пункт управления БПЛА 13 отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины в населенном пункте Краснополье Сумской области.

Также ведомство сообщило о поражении опорного пункта подразделения 115 отдельной бригады территориальной обороны с применением трех авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в населенном пункте Угроеды Сумской области.

По данным Минобороны РФ, также зафиксировано уничтожение пункта управления БПЛА 4 отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины в населенном пункте Красноподолье (ДНР) при помощи пяти авиабомб ФВБ-500 с универсальным модулем планирования.

Ведомство опубликовало кадры работы ВКС России.