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Минобороны РФ сообщило об авиаударах по украинским силам в Сумской области и ДНР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ракетой Х-39 ЛМУР поражен пункт управления БПЛА 13 отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины в населенном пункте Краснополье Сумской области.

Также ведомство сообщило о поражении опорного пункта подразделения 115 отдельной бригады территориальной обороны с применением трех авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в населенном пункте Угроеды Сумской области.

По данным Минобороны РФ, также зафиксировано уничтожение пункта управления БПЛА 4 отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины в населенном пункте Красноподолье (ДНР) при помощи пяти авиабомб ФВБ-500 с универсальным модулем планирования.

Ведомство опубликовало кадры работы ВКС России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Сумская область
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