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Один человек погиб, один пострадал в результате ударов по Белгородской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения, сообщили в оперштабе региона в четверг.

"ВСУ нанесли очередные удары по нашей области, - говорится в сообщении штаба, опубликованном в канале в Мах.

В нем уточняется, что результате прилёта снаряда на территорию частного дома в посёлке Красная Яруга женщина скончалась на месте.

"Супруг погибшей получил ранение голени. Пострадавшему оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - заявили в оперштабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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