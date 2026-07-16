Один человек погиб, один пострадал в результате ударов по Белгородской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения, сообщили в оперштабе региона в четверг.

"ВСУ нанесли очередные удары по нашей области, - говорится в сообщении штаба, опубликованном в канале в Мах.

В нем уточняется, что результате прилёта снаряда на территорию частного дома в посёлке Красная Яруга женщина скончалась на месте.

"Супруг погибшей получил ранение голени. Пострадавшему оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - заявили в оперштабе.