Врио белгородского губернатора сообщил о 96 атаках за сутки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 96 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, один человек погиб и пятеро ранены.

"Противник совершил пять обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев.

Расчетами ПВО и спецподразделениями 153 беспилотника сбиты и подавлены. Ударам подверглись 16 муниципалитетов, в том числе Белгород. При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница.

В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении, уточнил Шуваев.