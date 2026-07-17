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Врио белгородского губернатора сообщил о 96 атаках за сутки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 96 атаках ВСУ по территории региона за минувшие сутки, один человек погиб и пятеро ранены.

"Противник совершил пять обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев.

Расчетами ПВО и спецподразделениями 153 беспилотника сбиты и подавлены. Ударам подверглись 16 муниципалитетов, в том числе Белгород. При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница.

В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении, уточнил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2026 года Военная операция на Украине
Краснояружский округ Александр Шуваев Белгородская область
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