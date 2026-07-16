МИД РФ заявил о растущей вовлеченности ЕС в украинский конфликт

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах Украины на выпуск продукции для нанесения ударов по России, это свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С трибуны "саммита" У.фон дер Ляйен было объявлено о выделении режиму В.Зеленского ещё 1 млрд евро - из двухлетнего есовского кредита в размере 90 млрд евро - на реализацию подписанного ею с В.Зеленским соглашения, направленного на дальнейшее сближение военно-промышленных возможностей Украины и ЕС и предусматривающего наращивание до конца 2026 года совместного производства, в том числе на территории Европы, БПЛА и средств борьбы с ними. Тем самым Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что ещё раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Руководство ЕС открыто использует такого рода "саммиты" как рычаг принуждения балканских и других государств демонстрировать лояльность милитаристским устремлениями евроатлантических кругов", - отмечается в сообщении.