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Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября разделить предмет ОБЗР на два курса

Обучение сделают практико-ориентированным

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ разработали проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведенных в восьмой класс и принятых в десятый класс в 2026/27 учебном году.

"Наша задача - сделать предмет ОБЗР наиболее практико-ориентированным. Важно, чтобы в непростых жизненных ситуациях ребята знали четкий алгоритм действий. Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый, обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего и преемственность на уровне среднего общего образования", - сообщил "Интерфаксу" глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, "обучение построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве и подготовят к осознанному отношению к безопасности страны".

В частности, в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Кроме того, будут представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.

Как уточнили агентству в пресс-службе министерства, курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Так, дети освоят принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму, а также практикумам по оказанию первой помощи. Помимо этого, будут разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов.

Программой предусмотрено в том числе использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей, сообщили в пресс-службе.

26 июня Кравцов сообщал, что доля начальной военной подготовки предмета "Основы безопасности и защиты Родины" в российских школах будет увеличена до 50% с нового учебного года.

Минпросвещения РФ ОБЗР
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