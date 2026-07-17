Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Обращение Трампа к нации, новый обмен ударами между США и Ираном, перенос запуска лунной ракеты Starship

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, сосредоточив внимание на безопасности выборов. Он обвинил Китай в попытках повлиять на результаты голосования в США, стремясь к его поражению на выборах. Трамп распорядился рассекретить документы об уязвимости в избирательной инфраструктуре и пообещал защитить выборную систему США от иностранного вмешательства.

- ВС США шестую ночь подряд атаковали военные объекты в Иране. По данным СМИ, ударам подверглись базы в Бушире, аэропорт Ираншехра, порты Бендер-Аббас и Бендер-Хемир, остров Кешм. КСИР в ответ нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте.

- Проезд автомобилей по Крымскому мосту был перекрыт для движения автотранспорта более семи часов. О причинах ограничений не сообщалось.

- Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

- По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в Техасе, вызванных проливными дождями, сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

- Тестовый запуск лунной ракеты Starship перенесли на сутки из-за технических проблем, выявленных перед стартом, сообщила компания-разработчик SpaceX.

- Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что не поедет в США на финал ЧМ по футболу "из суеверия". Он будет смотреть матч между Аргентиной и Испанией в резиденции под Буэнос-Айресом.