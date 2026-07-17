В Улан-Удэ в аварии с автобусом пострадали три человека

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ произошла авария с рейсовым автобусом, есть пострадавшие, сообщает УМВД Бурятии.

"По предварительной информации, на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова в Октябрьском районе Улан-Удэ 56-летняя женщина-водитель автомобиля Honda Fit при выполнении маневра допустила столкновение с автобусом", - говорится в сообщении.

Травмы получили три пассажира автобуса (40, 51 и 60 лет).

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.