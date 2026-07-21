"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2026 году

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз урожая пшеницы в России в 2026 году до 88,3 млн тонн с прежних 88,9 млн тонн из-за "слабых перспектив на юге и сокращения посевов яровой пшеницы", говорится в ее сообщении.

В частности, прогноз сбора пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снижен до 37,1 млн тонн с 37,4 млн тонн.

Согласно сообщению, начало уборки в большинстве ключевых южных регионах показало высокую урожайность, за исключением Краснодарского края, где урожайность немного ниже среднего. Но, как считает глава "СовЭкона" Андрей Сизов, этот показатель может улучшиться "по мере уборки урожая с лучших полей".

Компания также повысила прогноз урожая ячменя до 19,5 млн тонн с 18,8 млн тонн, кукурузы - до 15,1 млн тонн с 14,6 млн тонн.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в настоящее время оценивается в 135,3 млн тонн. Этот показатель незначительно отличается от предыдущего прогноза в 135,2 млн тонн.