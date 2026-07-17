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ВС считает маркетплейс ответственным за непредоставление полной информации о продавце

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейс несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о продавце, решил Верховный суд, изучив спор покупателя с онлайн-площадкой.

"Согласно "Закону о защите прав потребителей", агрегатор, предоставивший недостоверную или неполную информацию о товаре или продавце, на основании которой потребителем был заключен договор купли-продажи, несет ответственность за убытки, причиненные вследствие предоставления такой информации", - говорится в решении.

Житель Краснодарского края приобрел в одном из маркетплейсов бензиновую доску для серфинга, однако в процессе эксплуатации обнаружил неисправность двигателя. Покупатель обратился в суд и потребовал взыскать с владельца маркетплейса стоимость товара. По его утверждению, информация о продавце была представлена ответчиком только на английском и китайском языках, из-за чего он не смог получить необходимую и достоверную информацию о продавце.

Первая инстанция иск удовлетворила, указав, что агрегатор не предоставил потребителю полную и достоверную информацию о продавце, а также не обеспечил своевременный возврат денежных средств, чем нарушил его права. Апелляция и кассация это решение отменили, посчитав, что ответчик не является продавцом и не может отвечать за качество товара.

"Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы покупателя и направила дело на новое рассмотрение", - сообщили в Верховном суде.

Верховный суд Краснодарский край
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