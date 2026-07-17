Поиск

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США
Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - РФ решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем решительно: Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа, который включил Россию в списков угроз выборам в США.

"Дело в том, что президент (Трамп - ИФ) ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах", - сказал Песков.

В РФ, продолжил он, исходят из этого.

"И это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и Генпрокуратура и так далее и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния", - подчеркнул Песков.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Правительство подготовит новый пакет мер по поддержке "Почты России"

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

 Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Рособрнадзор сообщил о первой попытке использования учениками ИИ на ЕГЭ-2026

В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

 В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

Верховный суд инициировал антикоррупционный иск к и.о. главы Самарского облсуда

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

 Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев

 Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10572 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов