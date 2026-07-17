Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - РФ решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем решительно: Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. И мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа, который включил Россию в списков угроз выборам в США.

"Дело в том, что президент (Трамп - ИФ) ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах", - сказал Песков.

В РФ, продолжил он, исходят из этого.

"И это были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и Генпрокуратура и так далее и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния", - подчеркнул Песков.