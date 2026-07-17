СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии с 1 сентября 2027 года кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей (СБП).

Законопроект в декабре 2024 года в Госдуму внесла группа парламентариев, среди которых были глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Закон обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать информацию об условиях оказания платежных услуг в местах их оказания, а также на своем официальном сайте.

Кредитные организации должны будут раскрывать условия и изменения условий оказания услуг (не только платежных, как в первом чтении), включая условия переводов через СБП, а также условия предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Исключение составляют электронные средства платежа, используемые для перевода электронных денежных средств. Т.е. раскрывать надо условия по обычным электронным средствам платежа (карты, интернет-банк), но не по электронным кошелькам.

Изменился механизм регулирования. Если в первом чтении проекта в Госдуме предполагалось, что состав, порядок и сроки раскрытия вправе установить Банк России, то в итоговой версии закона эти вопросы, включая способ раскрытия, отнесены к стандартам деятельности кредитных организаций. Данные стандарты (согласно ст. 24.1 закона о банковской деятельности) утверждает Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. Он был создан в мае 2024 года, в него входят представители ЦБ, Минфина, а также представители ассоциаций (союзов) кредитных организаций. Аналогичный подход распространили на закон о потребительском кредите. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения кредитными организациями информации, которую они обязаны доводить до заемщиков, также будут устанавливаться стандартами деятельности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.