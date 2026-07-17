Поиск

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии с 1 сентября 2027 года кредитными организациями условий оказания услуг, включая условия переводов через систему быстрых платежей (СБП).

Законопроект в декабре 2024 года в Госдуму внесла группа парламентариев, среди которых были глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Закон обязывает кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, раскрывать информацию об условиях оказания платежных услуг в местах их оказания, а также на своем официальном сайте.

Кредитные организации должны будут раскрывать условия и изменения условий оказания услуг (не только платежных, как в первом чтении), включая условия переводов через СБП, а также условия предоставления, использования и приема электронных средств платежа. Исключение составляют электронные средства платежа, используемые для перевода электронных денежных средств. Т.е. раскрывать надо условия по обычным электронным средствам платежа (карты, интернет-банк), но не по электронным кошелькам.

Изменился механизм регулирования. Если в первом чтении проекта в Госдуме предполагалось, что состав, порядок и сроки раскрытия вправе установить Банк России, то в итоговой версии закона эти вопросы, включая способ раскрытия, отнесены к стандартам деятельности кредитных организаций. Данные стандарты (согласно ст. 24.1 закона о банковской деятельности) утверждает Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций. Он был создан в мае 2024 года, в него входят представители ЦБ, Минфина, а также представители ассоциаций (союзов) кредитных организаций. Аналогичный подход распространили на закон о потребительском кредите. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения кредитными организациями информации, которую они обязаны доводить до заемщиков, также будут устанавливаться стандартами деятельности.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Банк России Минфин Николай Журавлев Анатолий Аксаков СБП Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

 Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

 Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на 3,3% месяц к месяцу

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

 Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

Мировые поставки смартфонов во II квартале упали на 6,7%

Индекс МосБиржи обновил минимум с октября 2022 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10572 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов