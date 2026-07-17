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Правительство подготовит новый пакет мер по поддержке "Почты России"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство готовит следующий пакет законодательных мер по поддержке развития АО "Почта России", рассчитывает представить его осенью-весной, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в Совете Федерации.

Сенаторы 17 июля одобрили закон, направленный на поддержку "Почты России".

"Подчеркну, что мы видим этот законопроект, прежде всего, законопроектом на модернизацию и развитие "Почты России". Мы понимаем, что "Почта" нуждается в модернизации - в том числе, и с точки зрения изменения регуляторных норм и правил", - сказал Григоренко.

По его словам, правительство уже задумалось о подготовке нового пакета мер поддержки национального почтового оператора.

"Мы понимаем, что какие-то вещи надо будет докручивать, доделывать. Поэтому мы уже в голове держим следующий пакет мер. Скорее всего, это будет осень - весна следующего года. И если что-то нужно будет подправить или какие-то еще дополнительные идеи реализовать, мы готовы к этому обсуждению", - сказал Григоренко.

Одобренный закон, в частности, предусматривает создание на базе "Почты России" электронной почтовой системы , через которую юридически значимые сообщения госорганов, ЦБ, госкомпаний, госкорпораций и юрлиц с долей государства свыше 50% будут направляться в электронной форме на единый и региональные порталы госуслуг.

"Почта России" сможет привлекать субподрядчиков на выполнение отдельных работ, за исключением доставки и выдачи пенсий, пособий и иных целевых выплат. Кредитным организациям закон запрещает взимать комиссию за прием "Почтой России" платы за ЖКУ через электронные средства платежа.

Кроме того, "Почта России" сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Закон также вводит оптимизацию графиков работы отделений почтовой связи.

Согласно закону, использование почтовых ящиков в многоквартирных домах будет осуществляться организациями федеральной почтовой связи, управляющими организациями и иными организациями, которым вносится плата за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги. Закон предоставляет "Почте России" монополию на реализацию марок.

"Обновленный закон о почтовой связи - правовой инструмент формирования условий, необходимых для активного развития "Почты". Мы входим в новый этап с уверенными результатами. Глубокий кризис, в котором компания оказалась несколько лет назад, в целом преодолен. "Почта" уже три года работает с операционной прибылью, рекордно выросла производительность труда", - прокомментировал принятие закона генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.

Он добавил, что с 2022 года зарплата сотрудников основного производства увеличилась на 49%, "Почта России" направила на это более 30 млрд рублей.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки - с момента опубликования, с 1 января 2027 года и с 1 сентября 2027 года.

Почта России Дмитрий Григоренко Правительство Михаил Волков
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