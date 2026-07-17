В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей, речь идет о молодых особях иксодовых клещей, которые из-за потребности в питании для перехода на следующую стадию развития отличаются повышенной агрессивностью и активностью.

"В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах - молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что малый размер (около 1-2 мм) клещей позволяет им долго оставаться незамеченными на теле, при этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

Роспотребнадзор также напомнил о мерах профилактики, которые необходимо соблюдать в условиях сохраняющейся высокой активности клещей в летний период.