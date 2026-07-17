Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение особого режима на военных объектах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об ответственности за нарушение особого режима обеспечения функционирования военных объектов, расположенных в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ.

За это вводится штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - от 10 тыс. до 25 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; для юридических лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Закон также устанавливает административную ответственность за продажу приспособления для бесшумной стрельбы, аналогичную действующей за установку на гражданском или служебном оружии таких приспособлений.

Также предусматривается исключение административной ответственности за установку на гражданском или служебном оружии прицела (прицельного комплекса) ночного видения.