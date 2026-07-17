Поиск

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение особого режима на военных объектах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об ответственности за нарушение особого режима обеспечения функционирования военных объектов, расположенных в закрытых военных городках Вооруженных сил РФ.

За это вводится штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - от 10 тыс. до 25 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; для юридических лиц - от 30 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Закон также устанавливает административную ответственность за продажу приспособления для бесшумной стрельбы, аналогичную действующей за установку на гражданском или служебном оружии таких приспособлений.

Также предусматривается исключение административной ответственности за установку на гражданском или служебном оружии прицела (прицельного комплекса) ночного видения.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Правительство подготовит новый пакет мер по поддержке "Почты России"

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

 Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Рособрнадзор сообщил о первой попытке использования учениками ИИ на ЕГЭ-2026

В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

 В Роспотребнадзоре пояснили, что "наноклещи" не являются новым видом клещей

Верховный суд инициировал антикоррупционный иск к и.о. главы Самарского облсуда

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

 Алтайский край задумался о спецмерах для сохранения урожая в засуху

Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев

 Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10572 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов