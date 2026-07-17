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В Рособрнадзоре объяснили, почему нельзя из-за ИИ отменять дипломные работы и домашние задания

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект стал одним из главных вызовов для системы образования, однако запрещать его применение или отменять привычные форматы обучения, дипломные работы или домашние задания из-за него не стоит, нужно научиться применять технологию с пользой, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Что касается высшего образования, об этом Валерий Николаевич (Фальков, глава Минобрнауки -ИФ) говорил уже. Дипломные работы - это большой вызов. Отменить дипломные работы тоже нельзя. Это легко, да? Давайте откажемся и так далее. А дальше мы что получим? Мы получим провал в диссертационных работах. Я в свою бытность и многие, кто защищался - одна из глав, часто вообще стержень диссертации - это была выпускная дипломная работа. То есть, если мы откажемся сейчас от этого, к чему мы придём? Следующая проблема - отказаться от диссертации?" - сказал Музаев в пятницу на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ-2026.

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Он назвал ИИ в настоящее время самым большим вызовом для системы образования всех уровней. "Это действительно вызов, проблема многогранная для системы образования. Использование искусственного интеллекта во благо - это действительно такая сложная задача, этим правительство, (вице-премьер РФ) Дмитрий Николаевич Чернышенко сейчас занимается активно тоже", - подчеркнул глава ведомства.

Музаев отметил, что дети уже активно используют ИИ. "Я не занимаю позицию радикальную "за" и "против". Я анализирую ситуацию, просто скажу, без фанатизма. Что происходит? Дети наши уже его используют активно. И будут продолжать его использовать. Говорить, что его надо запретить, что он зло, и занимать эту радикальную позицию тоже неправильно. (...) Да и мы его уже используем активно", - сказал он.

По словам главы Рособрнадзора, вызов для системы образования заключается в том, что необходимо научиться его применять для пользы в образовании. К примеру, ИИ надо научиться использовать как инструмент помощи учителю, отменять домашние задания из-за ИИ не нужно при этом.

"Может быть, сделать более интересные задания для ребят. Запретить (домашние задания - ИФ) из-за того, что искусственный интеллект помогает им решать домашние задания - это не выход. (...) Выход в том, что надо научить учителей давать такие домашние задания, которые, ну, не под силу искусственному интеллекту. Это практические какие-то задания. (...) Гербарий не соберёт искусственный интеллект. Вот их отменять не надо", - сообщил Музаев.

Рособрнадзор
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