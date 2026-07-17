В России сократилось число школ с низкими образовательными результатами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число школ с низкими образовательными результатами в России за шесть лет сократилось вдвое - с практически каждой четвёртой до каждой десятой, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Это предмет гордости Рособрнадзора (...) за шесть лет у нас школ с низкими образовательными результатами стало в два раза меньше. Если в прошлом это была практически каждая четвёртая школа, сейчас каждая десятая", - сказал Музаев в пятницу на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ-2026.

Он отметил, что отсюда формируются средний балл и высокие результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"То есть мы научили эти школы правильно работать с отдельно взятыми проблемами выпускника, учили правильному управлению в школе в целом", - добавил глава ведомства.