Жительница курского села пострадала от атаки дрона

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Рыльском районе Курской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая из-за атаки 14 июля в селе Щекино Рыльского района. Враг в тот день нанес целенаправленный удар по жилому дому. Она не сразу обратилась к медикам, потому что эти дни сохранялась напряженная обстановка", - написал глава региона.

У 26-летней женщины акубаротравма и головная боль. Лечиться она будет амбулаторно.