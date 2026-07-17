Пропавший охранник базы отдыха на Камчатке найден живым

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Мужчину, охранявшего базу отдыха "Жировая" в Елизовском районе, который пропал 15 июля, спасатели нашли в пятницу живым, он повредил ногу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

На поиски спасатели вылетели днем в пятницу на вертолете Ми-8, в 6 км от базы отдыха они обнаружили пропавшего.

Выяснилось, что вездеход, на котором он пытался доехать до реки для дальнейшего следования на лодке по бухте Жировой, сломался, а сам мужчина повредил ногу и не мог двигаться.

Его подняли на вертолет, где фельдшер поисково-спасательного отряда ГУ МЧС оказал ему первую помощь.

Пострадавший эвакуирован в город Елизово, в дополнительной медицинской помощи не нуждается.

Как сообщалось, мужчина, охранявший базу отдыха, 15 июля передал информацию, что у него закончилась провизия, и решил самостоятельно добраться до реки Жировой, там на надувной лодке с мотором по реке выйти в бухту Жировую для дальнейшего следования в город Петропавловск-Камчатский. После этого он пропал. Информация об его исчезновении поступила спасателям 16 июля.