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Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем

Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак исключил возможность прекращения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем, отметив, что они продолжат развиваться и конкурировать с электромобилями и машинами на газомоторном топливе.

"Я не думаю, что он (двигатель внутреннего сгорания - ИФ) когда-то уйдет. На сегодняшний день это можно сравнить с тем, когда все перейдут с углеводородов на солнце и ветер. Несмотря на развитие возобновляемой энергетики, доля углеводородов в мировой экономике сохраняется очень высокой - примерно 80-85%, и они еще длительное время будут доминировать", - заявил вице-премьер журналистам в пятницу.

По его мнению, развитие автопрома будет идти в аналогичном русле: доли электромобилей и машин на газомоторном топливе будут расти, но ниша ДВС сохранится. При этом производители продолжают работать над новыми поколениями классических двигателей, повышая их экономичность и экологичность.

Новак подчеркнул, что в России за прошлый год было выпущено 15 тыс. автомобилей на газомоторном топливе, а государство активно поддерживает эту сферу через субсидирование строительства заправочной инфраструктуры (АГНКС). Сегмент электромобилей также продолжит расти по мере расширения сети зарядных станций.

В качестве примера диверсифицированного производства вице-премьер привел "АвтоВАЗ", который выпускает не только классические модели с ДВС, но и имеет в линейке битопливную Lada Vesta, а также электромобиль e-Largus. Новак назвал такую политику "АвтоВАЗа" правильной, подчеркнув, что конкуренция различных видов топлива в конечном итоге повысит качество автомобилей для потребителей.

Александр Новак АвтоВАЗ
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