Главком ВМФ отметил активное участие морской авиации в СВО

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лётчики морской авиации принимают активное участие в решении боевых задач специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"Сегодня силы морской авиации Военно-морского флота принимают активное участие в решении боевых задач специальной военной операции, демонстрируя лучшие боевые традиции", - сказал главком, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Моисеев отметил, в частности, что "морские авиаторы сыграли важную роль в освобождении города Мариуполь".

"Самолёты морской штурмовой авиации точечно уничтожали огневые точки противника и обеспечивали продвижение морской пехоты в городских застройках. Выполнили более 1 200 вылетов, нанесли свыше 2500 авиационных ударов", - отметил военачальник.

17 июля отмечается 110-я годовщина со Дня образования морской авиации ВМФ России.

Моисеев поздравил морских лётчиков и ветеранов морской авиации с круглой датой и вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды, говорится в сообщении.

Минобороны информирует, что морская авиация - род сил ВМФ, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Кроме того, морская авиация задействована также в проведении минных постановок, противоминных действиях, воздушных перевозках и поисково-спасательных работах на море.

Функционально морская авиация подразделяется на морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную), сказано в сообщении.