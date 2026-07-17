В Казани соберут десятиметровую башню из чак-чака

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Казани планируют установить гастрономический рекорд, собрав десятиметровую башню из чак-чака, сообщила мэрия.

Этим 20 июля займутся 70 человек под руководством кондитера Рената Агзамова у Центра семьи "Казан". Помогать в установлении рекорда будет вице-президент гильдии поваров Республики Татарстан, установивший большинство рекордов в Татарстане - Ильдар Такиулин.

Для приготовления десерта потребуется: 2 тысячи кг муки, свыше 30 тысяч яиц, 1,7 тысячи литров фритюрного масла, более 1,7 тысячи литров меда и свыше 560 кг сахара.

С 10:00 начнется приготовление чак-чака (от замешивания до постройки башни из него). Для посетителей площадку откроют в 16:00, когда будет фиксироваться рекорд. После этого все желающие смогут попробовать чак-чак.

Этот проект призван превзойти предыдущий рекорд, установленный в Казани в 2018 году, когда был изготовлен чак-чак весом 4026 кг в форме футбольного мяча. И хотя первоначально будет поставлен рекорд по высоте, по весу новый чак-чак также будет тяжелее - 4,5 тонны.