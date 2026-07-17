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Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Москва эти предложения приняла, отметил глава МИД РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейцы и Владимир Зеленский пытаются оттащить президента США Дональда Трампа от его предложений, сделанных на Аляске, Москва эти предложения приняла, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в Москве глава российского МИД обратил внимание на недавнюю публикацию в газете Washington Times: "Обращаю внимание на слова "если бы Россия согласилась на предложения Трампа при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине". (...) Мы приняли предложение Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский".

"Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент Путин чётко сказал, что эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путём, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять, - эта работа будет выполнена", - подчеркнул Лавров.

Отвечая на вопрос журналиста, как ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на урегулировании украинского вопроса, Лавров отметил: "Что касается влияния на украинский кризис, украинский режим переживает, что эта ситуация отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во все возрастающих масштабах получать со стороны Запада".

Он продолжил: "Отвлекает это и США, которых Европа очень хочет перетянуть на однозначную поддержку киевского режима".

Владимир Зеленский МИД РФ США Сергей Лавров Украина
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