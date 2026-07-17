Белоусов на коллегии Минобороны РФ попросил доложить о рисках при реализации приоритетных задач

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу провёл заседание коллегии военного ведомства, на котором, в частности, попросил своих заместителей сообщить о том, что может помешать реализации приоритетных направлений деятельности в рамках решения задач, поставленных в конце прошлого года.

"Я попрошу заместителей министра обороны выступить с ответом на главный вопрос, который я поставил: ожидаемые результаты и какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам", - сказал Белоусов на заседании.

Коллегия обсуждала ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года, информирует российское ведомство.

Белоусов отметил: "Задачи, озвученные на декабрьской коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие".

"Министр обороны подробно заслушал доклады заместителей главы военного ведомства о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По её данным, на заседании "особое внимание было уделено модернизации Вооружённых сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники".

"Также обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно была рассмотрена тема реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей", - информирует Минобороны.

В заседании коллегии приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов и руководители центральных органов военного управления, сказано в сообщении.