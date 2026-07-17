Замминистра обороны РФ сообщил об увеличении объемов поставок БПЛА в войска

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил об увеличении поставок в войска РФ беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ, по сравнению с 2025 годом их объем вырос более чем в два раза.

"В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок в войска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего FPV-дронов", - сказал Криворучко на заседании коллегии Минобороны России в пятницу.

По его данным, по сравнению с 2025 годом количество поставленных в войска РФ беспилотников увеличилось более чем в два раза.