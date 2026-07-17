Объем доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения в I полугодии увеличен в 2,2 раза

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2026 года более чем в два раза увеличились объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения за счет применения наземных робототехнических комплексов (НРТК), сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Санчик.

"По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленный с применением НРТК, по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза", - сказал Санчик на заседании коллегии Минобороны России в пятницу.

"Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК", - сообщил он.

По его словам, повышена мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.

"Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников", - сказал Санчик.