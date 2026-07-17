Парапланерист госпитализирован в ЯНАО после столкновения с ЛЭП

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с происшествием с парапланеристами в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа

16 июля во время полета параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи. В результате один из участников полета получил ожоги и госпитализирован.

Транспортная прокуратура даст оценку исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства.