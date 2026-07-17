Поиск

В I полугодии для войск беспилотных систем РФ подготовили более 8 тыс. специалистов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в войсках создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем, в первом полугодии подготовлено более 8 тысяч человек.

Об этом Криворучко сообщил на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем, разработана программа, сборники упражнений, нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом, с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленное подразделение способно самостоятельно выполнять задачи на отдельных тактических направлениях", - сказал замглавы Минобороны.

Он также сообщил, что поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов.

Как заявили в Минобороны РФ, Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений, поставленных министром обороны Андреем Белоусовым в декабре 2025 года.

"В своем выступлении Алексей Криворучко отметил, что в первом полугодии 2026 года основные усилия были направлены на гарантированное обеспечение группировок войск (сил) средствами поражения, готовыми к боевому применению вооружением, военной и специальной техникой, а также закупку и внедрение в войска перспективных образцов вооружения, в том числе БПЛА", - отметили в военном ведомстве.

Алексей Криворучко Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иноагентом признана Либертарианская партия России

В России число выпускников колледжей в 2026 году выросло до миллиона

 В России число выпускников колледжей в 2026 году выросло до миллиона

В Вооруженных силах РФ началось формирование новой цифровой вертикали

Замминистра обороны РФ сообщил об увеличении объемов поставок БПЛА в войска

Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем

 Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10575 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов