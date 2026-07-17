В I полугодии для войск беспилотных систем РФ подготовили более 8 тыс. специалистов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в войсках создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем, в первом полугодии подготовлено более 8 тысяч человек.

Об этом Криворучко сообщил на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем, разработана программа, сборники упражнений, нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом, с проведением боевого слаживания на штатной технике. Подготовленное подразделение способно самостоятельно выполнять задачи на отдельных тактических направлениях", - сказал замглавы Минобороны.

Он также сообщил, что поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов.

Как заявили в Минобороны РФ, Криворучко доложил о ходе выполнения приоритетных задач по ряду ключевых направлений, поставленных министром обороны Андреем Белоусовым в декабре 2025 года.

"В своем выступлении Алексей Криворучко отметил, что в первом полугодии 2026 года основные усилия были направлены на гарантированное обеспечение группировок войск (сил) средствами поражения, готовыми к боевому применению вооружением, военной и специальной техникой, а также закупку и внедрение в войска перспективных образцов вооружения, в том числе БПЛА", - отметили в военном ведомстве.