Судья Арбитражного суда Калининградской области стал фигурантом дела о взятке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Судья Арбитражного суда Калининградской области Сергей Ефименко подозревается в получении взятки в размере 1 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу, сообщили в СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, в 2024 году "ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу".

"После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей предназначались судье", - заявили в СКР.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, "в отношении троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу".