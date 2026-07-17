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Минобороны РФ заявило о работе над подписанием планов сотрудничества с шестью странами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков заявил об активной работе над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами по увеличению совместных учений.

"Активно работаем над подписанием в этом году многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами, в части увеличения количества совместных учений", - сказал Осьмаков на заседании коллегии Минобороны России в пятницу.

Он отметил, что в рамках реализации задачи по увеличению совместных учений, за первое полугодие 2026 года было проведено пять мероприятий совместной боевой подготовки с Индией, Китаем, ЮАР, Ираном и Лаосом.

Осьмаков заявил, что на сегодняшний день насчитывается семь совместных учений: "13 июля в акватории Желтого моря завершилось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026". А в Мьянме в настоящее время проходит российско-мьянманский учебно-методический сбор по линии сухопутных войск, который завершится 19 июля", - отметил замминистра обороны РФ.

"В части укрепления российских позиций в ОДКБ в текущем году, министрами обороны стран ОДКБ принято решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей", - сообщил Осьмаков.

По его словам, также сформирован сервис "Воентех" для сбора и поддержки инициатив по перспективным технологиям и разработкам в интересах Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что через сервис поступило свыше 300 заявок, из которых около 100 успешно прошли предварительную экспертизу, 25 поддержаны органами военного управления.

"В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведётся экспертное обсуждение теста законопроекта", - сообщил Осьмаков.

Замминистра сказал, что принятие закона повысит экономическую эффективность расходов на нужды обороны за счет привлечения на добровольной и взаимовыгодной основе частных ресурсов.

Минобороны РФ Василий Осьмаков
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