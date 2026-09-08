Гражданин Молдавии арестован по делу о покушении на саратовского военного

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Саратове арестовал иностранного гражданина по делу о покушении на жизнь военнослужащего, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в своем канале в Мах.

Гражданину Молдавии Николае Кочу, обвиняемому в теракте, покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее во вторник ему было предъявлено обвинение.

На прошлой неделе в городе Энгельсе Саратовской области было совершено покушение на российского офицера. Он был госпитализирован.

Подозреваемого в покушении гражданина Молдавии задержали в Астраханской области.

По данным ЦОС, задержанный в 2025 году был завербован украинской спецслужбой в соцсетях. В марте текущего года он прошел специальную подготовку в Киеве, а в июне прибыл в РФ.

Следствием установлено, что утром 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области Кочу не менее шести раз выстрелил в российского военнослужащего. По данным СК, за совершение преступления подозреваемый должен был получить 70 тыс. долларов США.