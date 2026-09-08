Песков допустил, что европейские советники в переговорах с представителями США в Киеве осложнят процесс

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Участие советников по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции в переговорах с американской делегацией в Киеве скорее может осложнить переговорный процесс, так как европейцы делают все, чтобы не дать этой войне завершиться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Скорее, это может осложнить переговорный процесс. Потому что в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщение представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции присоединились к переговорам американской делегации в Киеве 6 сентября, и то, насколько это может продвинуть или помешать переговорам.