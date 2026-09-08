Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса

Дмитрий Песков Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По мере затягивания миротворческого процесса положение Киева и требования к нему будут все более неприятными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, приведет ли затягивание миротворческого процесса ко все более неприятным для Киева требованиям.

Его попросили прокомментировать заявление Верховной рады Украины об ужесточении условий мира, которые предложили в ходе своего визита в РФ и на Украину спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. У Пескова уточнили, согласны ли в Кремле с такими оценками депутатов.

"Ну, здесь мы не хотели бы комментировать всё, что связано с усилиями американских переговорщиков. Это всё должно происходить в тишине", - сказал Песков.