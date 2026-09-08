Поиск

Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса

Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса
Дмитрий Песков
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По мере затягивания миротворческого процесса положение Киева и требования к нему будут все более неприятными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, приведет ли затягивание миротворческого процесса ко все более неприятным для Киева требованиям.

Его попросили прокомментировать заявление Верховной рады Украины об ужесточении условий мира, которые предложили в ходе своего визита в РФ и на Украину спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. У Пескова уточнили, согласны ли в Кремле с такими оценками депутатов.

"Ну, здесь мы не хотели бы комментировать всё, что связано с усилиями американских переговорщиков. Это всё должно происходить в тишине", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

 Ереван пожаловался в ЕАЭС на введенные Россией ограничения на импорт

Песков допустил, что европейские советники в переговорах с представителями США в Киеве осложнят процесс

Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса

 Кремль предупредил об ужесточении требований к Киеву по мере затягивания мирного процесса

Первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин скончался накануне своего 92-летия

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции из-за сообщений о массовом отравлении туристов из РФ

Суд в Москве оштрафовал платформы Twitch и Pinterest на 3,5 млн руб. каждую

РФ рассчитывает на возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине

Полиция пресекла работу телеграм-канала, продававшего персональные данные

Авиацию подключили к тушению природных пожаров в Оренбуржье

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 12
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11621 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3672 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов