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Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от челябинского "Яблока"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд удовлетворил административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы РФ Ярослава Щербакова, выдвинутого по одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко", отмечается в картотеке суда.

Согласно данным картотеки, истцом выступал Артем Кунгурцев. На сайте регионального избиркома значится, что он выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу № 188 политической партией "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ".

Судебное заседание проходило 7-8 сентября, его итогом стало решение об удовлетворении иска.

Челябинское региональное отделение партии "Яблоко" в своей группе во "ВКонтакте" отмечает, что данное решение будет обжаловано.

Также поясняется, что истец просил отменить регистрацию Щербакова, ссылаясь на нарушение авторского права британского художника Бэнкси, плакат с граффити попал на видео с политиком.

"Он (плакат) попал на видео, в котором Ярослав Щербаков говорил о том, что России нужен мир", - уточняется в сообщении реготделения партии "Яблоко".

Яблоко Госдума
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