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Суд в Оренбурге смягчил наказания по делу об участии в запрещенном движении ЛГБТ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда смягчила приговор владельцу, администратору и арт-директору местного бара, обвиненным в организации мероприятий запрещенной организации.

В частности, суд смягчил наказание для подсудимых, ранее осужденных на срок от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Новые сроки составляют от 2 лет до 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, из описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора был исключен ряд формулировок.

Ранее сообщалось, что подсудимые (двое жителей Башкирии и житель Оренбурга), зная о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, "под видом работы ночного заведения осуществляли организацию мероприятий, объединенных общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения".

Подельникам инкриминировались ч.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Вину ни один из подсудимых не признал.

Кроме того, суд взыскал с владельца заведения полученные от экстремистской деятельности доходы в общей сумме свыше 1 млн рублей.

Отмечалось, что данное уголовное дело является первым возбужденным в Российской Федерации по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.

Оренбург
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