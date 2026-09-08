Выход в море запретили в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике (Краснодарский край), выход в море всех плавательных средств запрещен, сообщает пресс-служба администрации города-курорта в своем канале в Max во вторник.

"В Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную", - говорится в сообщении.

Жителям и отдыхающим рекомендовано укрыться в помещениях без окон и не находиться на открытом пространстве возле моря.