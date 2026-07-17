В Минобороны РФ заявили о необходимости цифрового мониторинга расходования средств предприятиями ОПК

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В российском военном ведомстве полагают возможным внедрение цифрового мониторинга расходования финансовых средств предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщил первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин в пятницу на заседании коллегии военного ведомства.

"Необходимы выездные проверки организаций ОПК с детальным анализом первичной документации, обоснованности затрат на предмет их реальности и экономической целесообразности, с оценкой эффективности расходования средств. Для этих целей полагается возможным внедрение в ЕИС ГОЗ (Единая информационная система по государственному оборонному заказу - ИФ) современных технологий искусственного интеллекта с цифровыми агентами для проведения предварительного комплексного анализа данных, содержащихся в системе, и определения объектов и субъектов проверки", - сказал Горнин.

По его словам, именно такое сочетание цифрового мониторинга и физического аудита создаст неразрывный контрольный контур.

Таким образом, констатировал первый замминистра обороны РФ, ЕИС ГОЗ превращается из мониторингового цифрового инструмента в фундамент, на котором строится полноценная система последующего контроля - очная и всесторонняя.

Он также уверен, что министерству обороны России надо изменить систему ведомственного финансового контроля, чтобы была возможность заняться проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы и инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться в общем-то проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Горнин.

При этом он отметил, что за прошедшие шесть месяцев текущего года в результате трёх комплексных подходов к оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа по предложениям Генерального штаба удалось мобилизовать необходимые финансовые ресурсы за счёт внутренних источников перераспределения, которые направлены на финансирование в текущем году приоритетных задач.

Прежде всего, это дополнительные закупки наиболее востребованных в настоящее время образцов вооружения, военной и специальной техники, показавших высокую эффективность - БПЛА, ПВО и ПРО, ударные средства поражения, заявил Горнин.

По его словам, с декабря 2025 года началась практическая реализация перевода цен госконтрактов из "лимитных" в ориентировочные или фиксированные. Отмечен положительный эффект реализации такого механизма с учетом применения норм соответствующего постановления Правительства РФ. В результате сформировался внутренний резерв экономии бюджетных средств.

"Сегодня мы располагаем мощным цифровым инструментом - ЕИС ГОЗ (Единая информационная система по государственному оборонному заказу - ИФ). Именно через ЕИС мы реализуем полномочия по контролю за целевым использованием средств по ГОЗ", - отметил первый заместитель главы военного ведомства.